Lockdown-Kulturtipp: Klassik-Podcast enthüllt gestohlene Melodien

"Hidden Secrets of Classical Music" bietet "Detektivgeschichten aus der Welt der Klassik"

Ein neuer Podcast des deutschen Klassik-Magazins "Crescendo" macht sich auf die Spuren von gestohlenen Melodien: "Hidden Secrets of Classical Music" nennt sich der Podcast, der laut Ankündigung "Detektivgeschichten aus der Welt der Klassik" bereithält. Der Konzertgitarrist Stefan Sell "geht verdächtigen Motiven nach, sammelt unterschlagene und offensichtliche Indizien und ermittelt, wer sich wann und wo die ein oder andere Melodie geborgt hat".

In der ersten Folge steht Carlos Santana mit seinem Lied "Love of my Life" auf dem Prüfstand. Unterstützt wird Stefan Sell von der Pianistin Luisa Imorde. Neue Folgen des Podcasts, der in Kooperation mit der "Deutschen Welle" entsteht, sind immer für jeden ersten Samstag im Monat angekündigt.

(S E R V I C E - Podcast unter https://crescendo-hiddensecrets.podigee.io)