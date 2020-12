Lockdown-Kulturtipp: Klassikbenefiz für die Medizin

American Austrian Foundation setzt bei jährlichem Event auf Streaming - Mit Vertretern der Wiener Philharmoniker

Das jährlich in New York City stattfindende Benefizkonzert "Music for Medicine" wandert in den virtuellen Raum und wird somit für einen größeren Hörerkreis geöffnet. Das von der American Austrian Foundation veranstaltete Event wird in der Nacht auf 17. Dezember live gestreamt und bleibt für all jene, die zu dieser Zeit bereits schlafen, 48 Stunden lang online verfügbar. Als Redner ist der renommierte US Immunologe Anthony Fauci angekündigt.

Einen "musikalischen Gruß" aus Wien sendet Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer mit seinen Kollegen Rainer Honeck und Anneleen Lenaerts, die Camille Saint-Saens' "Fantasie für Harfe und Violine" zum Besten geben werden. Aus New York zugeschaltet ist der Pianist Yefim Bronfman mit Chopins "Nocturne" Op. 27 No. 2. Neben Fauci, der ein Covidupdate geben wird, sprechen auch Vertreter des Open Medical Institute und des Salzburg Weill Cornell Seminars.

"In diesem Jahr stand die Welt vor einer enormen Herausforderung im Gesundheitswesen. Wie Covid-19 zeigt, respektieren Pandemien nationale Grenzen nicht", so die Ankündigung. "Nur eine Einheitsfront stoppt eine Pandemie, und dafür brauchen wir weltweit genügend gut ausgebildete Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Es liegt in unserem besten Interesse, überall in die Ausbildung von Ärzten zu investieren, um die Ausbreitung einer solchen tödlichen Krankheit angemessen zu behandeln und zu verhindern", heißt es in Hinblick auf das Open Medical Institute, dem die Einnahmen der Benefizveranstaltung zugutekommen sollen.

(S E R V I C E - "Music for Medicine" Benefizkonzert am 16. Dezember, 19 Uhr (EST) unter https://ce.yourvideo.tv/musicformedicine/)