Lockdown-Kulturtipp - Klima, Klien und Kosmos: Neue Podcasts von Ö1

"Klima - was tun?" und "Klien und Klien. Neue Musik im Härtetest" ab heute verfügbar - "Aigners Universum", "Märchen mit Markus Meyer" und "Making of Ö1" starten in den kommenden Tagen

Das Klima, der Kosmos und zeitgenössische Musik sind Themen neuer Podcasts des Radiosenders Ö1. In "Klien und Klien. Neue Musik im Härtetest" hören der Kabarettist Peter Klien und sein Bruder, der Komponist Volkmar Klien, Schlüsselwerke der zeitgenössischen Musik und reden darüber. Ebenfalls seit dem heutigen Mittwoch abrufbar ist der Podcast "Klima - was tun?", in dem Aimie Rehburg mit Unternehmern, Künstlern und Experten über nachhaltigen Klimaschutz spricht.

Der Quantenphysiker Florian Aigner fasst in "Aigners Universum" (ab Donnerstag) seine Gedanken "über spektakuläre Wissenschaft, Verwerfungen des Kosmos, über weitverbreitete Denkfehler, gut abgehangene Klischees oder elegant versteckten Aberglauben" in eine Kolumne, wie es in der Ankündigung von Ö1 heißt. Ab der kommenden Woche erzählt der Burgschauspieler Markus Meyer dann jeden Wochentag im Februar Märchen ("Märchen mit Markus Meyer", ab Montag) und Radiomacher Bernhard Fellinger blickt in "Making of Ö1" (ab 6. Februar) hinter die Kulissen des Senders.

(S E R V I C E - https://radiothek.orf.at/podcasts)