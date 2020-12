Lockdown-Kulturtipp: Konzerthaus startet neue Streamingreihe

Janoska Ensemble gestaltet Auftakt zum neuen Format am Donnerstag

Noch ist offen, wann wieder Publikum zum Liveerlebnis in das Wiener Konzerthaus strömen darf. Der Musiktempel lässt die Wartezeit jedoch nicht ungenutzt verstreichen, sondern startet am morgigen Donnerstag um 20 Uhr ein neues Onlineformat. Dabei wird Musikern der Große Saal des Konzerthauses als Streamingbühne zur Verfügung gestellt, wobei das Onlinepublikum die Möglichkeit hat, ad libitum direkt für die Künstler zu spenden und vorab eine Onlinekarte zu erwerben.

Den Auftakt der neuen Reihe bestreitet mit dem Janoska Ensemble einer der Publikumslieblinge des genreübergreifenden Musikschaffens. Die drei Brüder Ondrej, Roman und Frantisek an den beiden Geigen respektive dem Klavier sowie Schwager Julius Darvas am Kontrabass intoniert ein Best-Of ihres bisherigen Oeuvres zwischen Jazz, Crossover und Klassik. Nicht nur wird das Konzert am Donnerstag live gestreamt, es bleibt auf der Konzerthaus-Plattform auch längerfristig abrufbar.

