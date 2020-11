Lockdown-Kulturtipp: Kunst, Kultur und Natur aus der oö. Landeskultur

Online-Angebote - Schau-Fenster am Linzer Schlossberg - "Spielwerk - Luftpost" per Post für Kinder

Die oberösterreichische Landes-Kultur-GmbH hat für die Zeit bis zum Ende des Lockdowns einige "Sonderangebote" im Köcher. Wie schon im Frühjahr gibt es Live-Talks, dazu kommen Guided Tours, Videos und Kreativangebote für zu Hause, die vom Briefträger zugestellt werden. Spaziergänger erwartet in Linz eine Schau-Fenster-Ausstellung in den verglasten Arkadengängen des Schlossmuseums mit skurrilen und besonderen Geschichten.

Die Landeskultur gewährt über ihre Social-Media-Kanäle ooeart, ooeculture und ooenature Einblick in die derzeit geschlossenen Ausstellungen und eine Vorschau auf kommende Projekte. Zur Schau "Friends and Friends of Friends" sprechen Künstler auf Instagram über ihre Arbeiten, statt Führungen gibt es Gesprächsformate via Videokonferenz. Der Deutsche Manuel Rossner präsentiert eine virtuelle Erweiterung des Francisco Carolinum und Interessierte können über Augmented Reality eine seiner Skulpturen selbst platzieren. Kuratoren-Künstler-Gespräche werden in der Livestream-Reihe "OÖ Interview" angeboten.

Kurze Videos präsentieren oberösterreichische Bräuche rund um die aktuelle Jahreszeit, Livestreams nehmen sich unter anderem der Goldhauben, der Gmundner Keramik und eines Steyr-Babys an. Aus dem Naturbereich rund um das Biologiezentrum stellen wöchentlich Mitarbeiter sich und ihre Arbeit sowie Naturprojekte vor.

Für Familien mit Kindern von vier bis zwölf Jahren gibt es das Programm "Spielwerk - Luftpost". Zehn interaktive künstlerische Impulse werden via Luftpost verschickt und verzaubern die eigenen vier Wände in eine Ausstellung oder Kreativwerkstatt. Das Abo beinhaltet zehn Zusendungen von Mitte November bis Ende März im Abstand von ca. zwei Wochen um 30 Euro (für Porto und Spesen). Post vom Schloss mit kuriosen Geschichten und kreativen Anleitungen wird an Familien kostenlos verschickt.

(S E R V I C E - Rückfragen unter kulturvermittlung@landesmuseum.at oder 0732 7720-52222. Informationen auf der Website https://www.ooelkg.at/de/ und unter ooeart, ooeculture und ooenature auf Instagram, Twitter und Facebook.)