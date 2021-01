Lockdown-Kulturtipp - Land im Ausnahmezustand: Hörspiel von FALKNER

Ursendung am Mittwoch auf WDR3, danach als Download

"Ein Land im Ausnahmezustand. Demonstrationslärm. Parolen. Und die allgegenwärtige Stimme der Macht: SIE, die von sich sagt 'Ich bin DIESES LAND'. SIE schürt absurde Ängste, lockt und droht, verbreitet volltönende Parolen ebenso wie nackte Gewalt. Demgegenüber stehen vier junge Menschen, die versuchen, der Ohnmacht und der Angst zu entkommen." So dramatisch klingt die Ankündigung von "Manifest 56 / Dieses Land Dieses Land" der österreichischen Autorin Michaela Falkner.

Am Mittwoch (27. Jänner) um 19.04 Uhr findet auf dem Sender WDR3 die Ursendung dieses "Aufrufs, sich politisch und poetisch mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen", statt. Das rund halbstündige Hörspiel steht nach der Sendung zum Download zur Verfügung. Regie führte die Autorin selbst, es wirkten u.a. Sabine Haupt, Lena Kalisch, Lilith Häßle, Felix Kammerer, Gideon Maoz und der Choriandulini Kinderchor mit.

Die 1970 im oberösterreichischen Kollerschlag geborene Autorin und Regisseurin Michaela Falkner, die als FALKNER künstlerisch in Erscheinung tritt, sieht Hörspiel als geeignetes Medium, dem von ihr intendierten sprachlichen Gesamtkunstwerk am nächsten zu kommen. Mit "Manifest 47" trat sie 2015 in Klagenfurt beim Wettlesen um den Bachmann-Preis an.

(S E R V I C E - https://www1.wdr.de/radio/wdr3/programm/sendungen/wdr3-hoerspiel/tot alitaere-macht-widerstand-manifest-100.html)