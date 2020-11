Lockdown-Kulturtipp: Landestheater NÖ mit vielfältigem Onlineprogramm

Start am Freitag mit Jelineks "Am Königsweg"

Das Landestheater Niederösterreich bietet auch im zweiten Lockdown Streams seinen Produktionen an. Den Auftakt macht am (morgigen) Freitag unter dem Hashtag "wirkommenwieder" Nikolaus Habjans Inszenierung von Elfriede Jelineks Trump-Rundumschlag "Am Königsweg", teilte das Theater in einer Aussendung mit. Auch die mit Nestroy-Preisen ausgezeichneten Produktionen "Hamlet" und "Die Nibelungen" in der Regie von Rikki Henry bzw. Mathias Spaan können von zuhause verfolgt werden.

Auf den virtuellen Kanälen werden zudem Werkstattgespräche und Blicke hinter die Kulissen geboten. "Aktuell wird an einer digitalen Version des 'Stadtspaziergangs' zum jüdischen Leben in St. Pölten und an der Erstellung eines Theaterfilms über Tim Breyvogels Soloperformance 'Steilwand' von Simon Stephens gearbeitet", berichtete das Theater. Auch ein Probenbesuch von Alexander Charims Inszenierung von Schillers "Kabale und Liebe" steht auf dem Programm. Für Schulen sind zudem Sonderformate mit Onlineworkshops geplant. Die spielfreie Zeit wird also nicht nur für Proben genutzt.

( S E R V I C E - www.landestheater.net )