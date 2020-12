Lockdown-Kulturtipp - Linzer AEC liefert feiertägliche Klaviermusik

Maki Namekawa und Dennis Russell Davies spielen am Heiligen Abend Philip Glass - Silvesterprogramm mit Musik von Beethoven, Bach und Arvo Pärt

Das Ars Electronica Home Delivery liefert sowohl am heutigen Heiligen Abend (24. Dezember) als auch zu Silvester Klavierkonzerte von Maki Namekawa und Dennis Russell Davies frei Haus. Am 24. Dezember stehen Stücke von Philip Glass am Programm, zum Jahresausklang spielen die beiden Musik von Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach und Arvo Pärt. Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr.

Der Visual Artist Cori O'Lan verwandelt die von Maki Namekawa und Dennis Russell Davies im Piano Room des Linzer Ars Electronics Centers gespielte Musik live in Bilder. Der über zwei Mikrofone aufgezeichnete Klang wird in Abhängigkeit von Lautstärke und Klangfarbe von einem Computer in Echtzeit-Grafiken umgerechnet.

( S E R V I C E - https://ars.electronica.art/homedelivery/de/)