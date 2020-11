Lockdown-Kulturtipp: Literaturhaus Mattersburg im Dialog mit Autoren

Onlineaustausch zwischen Publikum und Schreibenden - Fragen der Interessierten im Vordergrund

Das Literaturhaus Mattersburg bietet ab Ende November die Möglichkeit, sich in Onlinegesprächen mit Autoren auszutauschen. Unter dem Titel "Literaturhaus im Wohnzimmer: Begegnung mit Autoren online" soll via Zoom auch im Lockdown der direkte Austausch zwischen Publikum und Schreibenden ermöglicht werden. Den Anfang macht am Montag, 30. November, um 18 Uhr Jürgen Bauer, der unter anderem über seinen kürzlich veröffentlichten Roman "Portrait" sprechen wird.

Die Gespräche mit den Autoren über ihre Bücher, Themen und das Schreiben sollen ungefähr eine Stunde dauern und werden von Mitarbeitern des Literaturhauses Mattersburg moderiert. Im Vordergrund werden die Fragen der Interessierten stehen, berichtete das Literaturhaus. Auf diese Weise wolle man trotz Coronakrise und der damit verbundenen Absagen von Lesungen "Raum für Fragen und Antworten eröffnen".

Die Onlinebegegnungen sollen ab Ende November regelmäßig stattfinden. Beim zweiten Termin am Montag, 7. Dezember, um 18 Uhr wird der slowakische Autor Michal Hvorecky zu Gast sein und über sich, seine Bücher und die aktuelle Situation der literarischen Szene in Bratislava erzählen. Interessierte können sich per E-Mail an sabrina.hergovich@literaturhausmattersburg.at für die Gespräche anmelden und erhalten dann einen Link zur Teilnahme.

(S E R V I C E - www.literaturhausmattersburg.at)