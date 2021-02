Lockdown-Kulturtipp: Making-of-Film einer verschobenen Premiere

Lebensmittel-

unverträglichkeiten

auf dem Vormarsch "Angeblich gesundes Essen ist nur dann gesund, wenn man es auch verträgt", sagt eine von Lebensmittelunverträglichkeit Betroffene. Die Empfehlung, fünfmal am Tag Obst und Gemüse zu essen, kann etwa für einen Menschen mit einer Fructose-Intoleranz zur Qual werden. Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind auf dem Vormarsch, berichteten am Donnerstag Mediziner bei einer Pressekonferenz in Wien.