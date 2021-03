Lockdown-Kulturtipp: Mieze Medusa doppelkonferiert im Dom Museum Wien

Poetry-Slam-Pionierin performt mit Architekturpublizist Otto Kapfinger zur aktuellen Schau "Fragile Schönheit" - Am Donnerstag im Stream

Heimische Museen sind inzwischen zwar wieder geöffnet, Performances mit Publikum müssen aufgrund der Coronavorgaben aber nach wie vor in den virtuellen Raum ausweichen - so auch im Dom Museum Wien. Also geben Poetry-Slam-Pionierin Mieze Medusa sowie Architekturpublizist Otto Kapfinger am Donnerstag ihre "Doppel-Conference" zur laufenden Schau "Fragile Schöpfung" online zum Besten. Der Stream dazu startet um 18 Uhr unter www.dommuseum.at.

Unter dem Titel "Sprach- und Sinn-Flut" präsentieren Medusa und Kapfinger "Auftragstexte zur Ausstellung, ergänzt um Texte aus dem Repertoire, die das Thema erweitern, umkreisen und die sich in einen Spannungsbogen fügen", kündigt das Dom Museum an. Die rund einstündige Performance findet im Rahmen von "DOMerstagabend", einer monatlichen Veranstaltungsreihe für zeitgenössische künstlerische Interventionen, statt.