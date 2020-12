Lockdown-Kulturtipp: Mit Schauspieler Simon Schwarz durch Deutschland

Neuer Podcast will "verborgene Schätze" ans Tageslicht bringen

Gute Unterhaltung ist bei Simon Schwarz eigentlich garantiert. Der österreichische Schauspieler hat sich schon in die unterschiedlichsten Rollen gestürzt und oft schräg-humorvolle Situationen zum Leben erweckt. Wer sich nun mit seiner Stimme im Ohr auf eine Entdeckungsreise begeben will, für den gibt es einen neuen Podcast: Mit "Simon Schwarz on tour" entführt er als Reisebegleiter nach Deutschland.

Sechs Episoden sind vom Red Bull Media House Publishing für die Deutsche Zentrale für Tourismus produziert worden, um "verborgene Schätze" in unserem Nachbarland ans Tageslicht zu bringen. Dabei sucht Schwarz auch Kontakt zu den Leuten vor Ort und kommen etwa ein Klavierproduzent aus Bayreuth oder eine Münchner Szenegastronomin zu Wort - für Lokalkolorit ist also gesorgt. Die ersten drei Episoden sind ab sofort abrufbar, der Rest soll kommendes Jahr folgen.

(S E R V I C E - Podcast bei Spotify, iTunes sowie unter www.germany.travel/de/microsite/podcast-at/podcast.html abrufbar)