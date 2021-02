Lockdown-Kulturtipp: Mogwai servieren Postrock im Kulturzentrum

Konzertstream der schottischen Band zur Veröffentlichung ihres neuen Albums "As The Love Continues"

Ein neues Album ist für Musiker üblicherweise ein guter Grund, unter Leute zu gehen und die Instrumente in die Hand zu nehmen. Da dies in Zeiten der Coronapandemie alles anderes als einfach ist, gilt es, kreativ zu werden. Das hat sich auch die schottische Postrock-Formation Mogwai gedacht und präsentiert am heutigen Samstag ihr neues Werk "As The Love Continues" mittels Streamingkonzert aus ihrer Heimatstadt.

Aufgenommen wurde die Darbietung im Glasgower Kulturzentrum Tramway, wo die Band nicht nur die elf neuen Stücke zum Besten gab, sondern auch etliche Highlights aus der rund 25 Jahre dauernden Karriere. Für die Regie zeichnete ihr langjährige Begleiter Antony Cook verantwortlich. Das Album selbst erscheint am Freitag (19. Februar) und bietet die klassischen Mogwai-Tugenden - von massiven Gitarrenwänden über fragile Melodien bis zum cineastischen Synthieflair ist alles dabei. Zudem gibt es Kollaborationen mit Atticus Ross und Colin Stetson.

(S E R V I C E - https://store.mogwai.scot/)