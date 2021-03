Lockdown-Kulturtipp - Monologisierende Schauspieler als Video-Serie

Deutsches Schauspielhaus in Hamburg mit neuem Online-Format

Auch in Deutschland sind die Theater weiterhin Sperrzone. Das Schauspielhaus in Hamburg schickt einzelne Mitglieder seines Ensembles also an Orte abseits der Bühne und lässt sie Texte monologisieren, die mit der Figur, in die sie geschlüpft sind, vermeintlich nichts zu tun haben. Zu sehen sind diese Feldversuche ab sofort in der neuen Online-Video-Reihe "MONO".

Die ersten beiden mehrminütigen Folgen "Don't look back" und "Die Zecke", in der eine Polizistin und ein Pastor auftreten und Texte der Schriftstellerin Virginie Despentes bzw. des Zoologen Jakob Johann Baron von Uexküll rezitieren, sind bereits abrufbar. Jede Woche soll ein weiterer Beitrag hinzukommen.

(S E R V I C E - https://www.schauspielhaus.de/de_DE/mono)