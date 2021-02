Lockdown-Kulturtipp: München streamt die "Freischütz"-Premiere

Arbeit von Dmitri Tcherniakov ab Samstag zu erleben

Die Bayerische Staatsoper öffnet am morgigen Samstag ihren Vorhang zur Premiere von Carl Maria von Webers romantischer Oper "Der Freischütz" - allerdings nur virtuell. Die Neuinszenierung von Dmitri Tcherniakov unter Leitung von Antonello Manacorda wird ab 19 Uhr kostenlos im Livestream gezeigt. Ab 18.30 Uhr gibt es eine Einführung, an dem Golda Schultz ihr Rollendebüt als Agathe geben wird. Pavel Cernoch ist als Max zu sehen, Anna Prohaska als Ännchen.

Eigentlich spielt die Handlung des 1821 uraufgeführten Stückes um den jungen Jäger Max, der sich auf einen Pakt mit dem Teufel einlässt, um seine Geliebte Agathe zu gewinnen, anderem in dörflicher Natur und in einer Schlucht. Tcherniakov verlegt sie in die heutige Zeit ins Gangstermilieu. Ort der Handlung ist die Suite eines Wolkenkratzers. Der Probeschuss ist Teil eines brutalen Rituals, mit dem Max in die Familie des mächtigen Gangsters Kuno aufgenommen werden soll.

Wer das Stück nicht allein erleben will, kann an der Watchparty der Staatsoper teilnehmen, bei der sich die Zuschauer austauschen können und Hintergründe über die Inszenierung und die Oper erfahren. Nach der Premiere stellt die Oper das Video in Kooperation mit BR-Klassik noch 30 Tage lang im Internet zum Abruf bereit.

(S E R V I C E - www.staatsoper.de/news/der-freischuetz.html)