Lockdown-Kulturtipp: Münchner Kammerspiele laden zur "Versammlung"

"Wirklichkeitsnahes Schauspiel" samt Möglichkeit zum Mitdiskutieren nun online

Die Münchner Kammerspiele laden zu "The Digital Assembly / Die Versammlung". Dabei handle es sich um ein "wirklichkeitsnahes Schauspiel von Alex Ivanovici, Annabel Soutar und Brett Watson", "voller emotionaler Spannungskurven und überraschender Allianzen". Bei der Live-Vorstellung im Werkraum hatten die Zuschauer die Möglichkeit, sich während der Inszenierung an den Tisch zu setzen, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Das soll nun auch digital möglich sein.

Heute, Donnerstag, und morgen, Freitag, wird jeweils um 20 Uhr ein Stream samt Live-Talk angeboten. Die Tickets (erhältlich via https://kammerspiele.muenchenticket.net/veranstaltung/353392/) kosten 5 Euro. Alle Informationen zum Vorstellungslink werden nach dem Kartenkauf per E-Mail versendet. Weitere Online-Termine sind in Planung.

(S E R V I C E - https://ww1.muenchner-kammerspiele.de/inszenierung/assembly)