Lockdown-Kulturtipp: Münchner Kammerspiele streamen "Jeeps"-Leseprobe

Komödie von Nora Abdel-Maksoud über eine skurrile Erbrechtsreform - Livestream und anschließende "Zoom"-Diskussion am Samstag

Einen Blick in den Arbeitsalltag eines Theaters kann man am Samstag (23.1.) werfen: Die Münchner Kammerspiele streamen um 20 Uhr live die Leseprobe des Stücks "Jeeps" von Nora Abdel-Maksoud. Sie hat auch die Regie der Produktion übernommen, die nach dem Lockdown auf die Bühne kommen soll. Die Münchnerin konfrontiert in ihrer Komödie vier Personen mit einer skurrilen Erbrechtsreform.

Diese Reform "verlagert den Zufall der Geburt in eine Familie mit oder ohne Besitz auf den Zeitpunkt des Vererbens. Ohne Ansehen der Person, ohne Berücksichtigung der privaten Umstände wird im Todesfall jedes Erbe staatlich konfisziert und per Zufallsprinzip neu verlost. Zur bürokratischen Umsetzung dieser tiefgreifenden Änderung wird ausgerechnet das Jobcenter auserkoren: Es verwaltet nunmehr nicht ausschließlich Armut und Arbeitslosigkeit, sondern auch Vermögen und Erbschaften", heißt es in der Synopsis.

Die Produktionsdramaturgin Olivia Ebert gibt zu Beginn des kostenlosen Livestreams (auf https://ww1.muenchner-kammerspiele.de) eine Einführung und steht danach für einen Austausch auf Zoom zur Verfügung: https://zoom.us/j/93116782124).