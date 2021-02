Lockdown-Kulturtipp: Münchner Resi lockt in die "Finsternis"

Deutsche Erstaufführung von Davide Enias Bühnenmonolog als Zoom-Premiere

In die "Finsternis" entführt das Münchner Residenztheater mit seiner neuesten Onlinepremiere: Der gleichnamige Monolog des italienischen Schriftstellers Davide Enia wird am heutigen Samstagabend als Erstaufführung via Zoom gestreamt, für die Inszenierung zeichnet Nora Schlocker verantwortlich. In dem Stück behandelt Enia seine Erfahrungen, die er bei Besuchen auf der Insel Lampedusa gemacht hat.

Die Situation für die Flüchtlinge vor Ort hat der Italiener zunächst in seinem Roman "Schiffbruch vor Lampedusa" verarbeitet. Verknüpft hat er diese Geschehnisse mit der Geschichte seines Onkels, der im Sterben liegend mit ihm mehrfach telefoniert, als sich Enia auf Lampedusa aufhielt.

Auf diese Weise entstand eine "dichte Reflexion über die elementare Themen des Menschseins", wie es in der Ankündigung des Residenztheaters heißt. Mit dem später daraus entstanden Bühnenmonolog ist Enia selbst erfolgreich aufgetreten. In der deutschsprachigen Erstaufführung erzählt Robert Dölle seine Geschichte.

