Lockdown-Kulturtipp - Musik in der Coronawelt: Tourdoku von Onk Lou

Heimischer Singer-Songwriter fuhr im Sommer mit dem E-Bike direkt zu seinen Fans, die Gitarre im Gepäck - 45-minütige Doku ab heute abrufbar

Corona hat der Musikwelt heuer vieles vermasselt - aber zum Glück nicht alles. Eine Erinnerung daran, was etwa im Sommer noch im Livesektor möglich war, liefert seit heute der heimische Singer-Songwriter Onk Lou: Er fuhr nämlich kurzerhand mit dem E-Bike zu seinen Fans nach Hause und hatte klarerweise die Gitarre mit im Gepäck. Die daraus entstandene Tourdoku "Vorhang zu: Konzerte in einer geschlossenen Welt" ist nun bei YouTube abrufbar.

"Im März und April war es noch so, als ob in der Schule gesagt wird: Die Lehrerin ist krank, ihr habt jetzt alle frei." So erinnert sich Onk Lou alias Lukas Weiser im APA-Interview an die Wochen des ersten "harten" Lockdowns, der nach Ausbruch des Coronavirus nicht nur das Kulturleben in Österreich zum Stillstand brachte. Neue Ideen mussten her, was viele Musiker ins Internet abwandern ließ. Im Ausnahmezustand sei eine "eigenartige Euphorie entstanden: Alle machen Party, aber eben daheim vorm Handy", sinniert Weiser.

Nur: Auf Dauer ist das eben auch nichts, wie ihm schnell bewusst wurde, betont der Musiker: "Ich kann nicht einfach nichts machen!" Und da sein neues Album, das kürzlich erschienene "Quarterlife", ohnehin auf den Herbst verschoben wurde, gab es für die - coronatechnisch schon etwas gelockerten - Sommermonate rasch einen Plan: Aufruf im Internet starten und Wohnzimmer- sowie Gartenkonzerte spielen.

Innerhalb kurzer Zeit seien gut 100 Anfragen bei ihm eingetrudelt, erzählt Weiser. "Es war unheimlich schön." Gemeinsam mit Kameramann Robert Ziffer-Teschenbruck ("mein Freund fürs Verrückte") ging es nach einer intensiven Aussortier- und Planungsphase dann "on the road", wobei man einmal das Land durchquerte - vom Burgenland bis Vorarlberg. Wohnzimmer, Gärten, Bauernhöfe - alles war dabei, wie der dabei entstandene Film beleuchtet. Es geht dabei letztlich um mehr als Musik, sondern auch zentrale Fragen, die die Menschen heuer beschäftigt haben. Ein ebenso kurzweiliger wie nachdenklich machender Ausflug - der natürlich nicht ohne den Schmäh von Onk Lou auskommt.

(S E R V I C E - Doku "Vorhang zu: Konzerte in einer geschlossenen Welt" abrufbar unter https://youtu.be/83-YODL4DLU; www.onklou.com)