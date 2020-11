Lockdown-Kulturtipp: Musikalische Grenzüberschreitung im Wiener MuTh

"MuTh Lab Session" mit u.a. Saxofonist Ulrich Drechsler und Beatboxer Fii im Livestream

Als Experimentierlabor der besonderen Art präsentiert sich aktuell das Wiener MuTh: Der Konzertsaal der Wiener Sängerknaben stellt sich im derzeitigen Corona-Lockdown unterschiedlichsten Künstlern als "Versuchsplattform" zur Verfügung. So werden in den kommenden Tagen beispielsweise Saxofonist Ulrich Drechsler, Beatboxer Fii und Elektroniker Peter Zirbs via Livestream musikalische Grenzen verschieben.

Ebenfalls mit von der Partie sind Geiger Johannes Fleischmann sowie Pianist und Sänger Helmut Stippich. Gemeinsam wollen sich die fünf Künstler in "eine elektro-akustische Wunderkammer" begeben, wie es in der Ankündigung zur bereits dritten "MuTh Lab Session" heißt. Start dafür ist am heutigen Dienstag um 17 Uhr, weitere Aufführungen sind Mittwoch, Donnerstag und Samstag geplant. Die Streams sind jeweils für rund eine Stunde angesetzt und danach 24 Stunden abrufbar, bis die nächste Übertragung beginnt.

(S E R V I C E - https://muth.at/news/muth-lab/)