Lockdown-Kulturtipp: Noch schnell einsteigen bei "In Therapie"

Arte-Serie geht am Donnerstag in die nächste Runde, ist in der Mediathek aber nachzuholen - Format hat sich in Frankreich zum Straßenfeger entwickelt

Ariane hat Tränen in den Augen und wirkt doch völlig abgeklärt, als sie über ihre Station nach den Anschlägen in Paris 2015 spricht. "Es war vollkommene Totenstille. Und es waren Verletzte und Bahren und Blut überall", erzählt die Chirurgin ihrem Psychotherapeuten Philippe Dayan. "Es war so bizarr. Irgendwie wie ein Ballett." Seit die Arte-Serie "In Therapie" Anfang Februar mit diesem Patientengespräch startete, macht sie Furore. Noch kann man einsteigen.

Denn auch wenn am morgigen Donnerstag bereits Teil 11 bis 15 der 25-Minuten-Folgen auf dem deutsch-französischen Kultursender zu sehen sind, können Interessierte auch in Österreich via Mediathek rasch aufholen. Besonders in Frankreich ist das Echo auf die Serie gewaltig. Dort wurden die online gestellten Videos nach dem Mediathekenstart Ende Jänner bereits 18 Millionen Mal angeklickt. Die Tageszeitung "Le Parisien" erklärt den Erfolg der Serie in 35 Teilen als kollektive Therapie. Denn sie greift auf ein Drama zurück, das Frankreich bis ins Mark erschüttert hat: den Angriff auf die Pariser Konzerthalle Bataclan am 13. November 2015 mit mindestens 89 Toten.

Bei "In Therapie" empfängt der Psychotherapeut Philippe Dayan in seiner Pariser Praxis fünf Klientinnen und Klienten. Jede Sitzung entspricht einer bis zu 30-minütigen Folge. Die erste beginnt drei Tage nach den islamistischen Anschlägen am 16. November mit Ariane. Ihr folgt Adel. Er ist Polizist einer Spezialeinheit, die an jenem Freitagabend im Einsatz war. Er erzählt, wie er durch Blut und über Leichen waten musste.

Neben den beiden kommen noch eine 16-jährige Leistungsschwimmern mit suizidalen Absichten und schließlich das Paar Damien und Leonora in Philippes Praxis, die tief in einer Beziehungskrise stecken. Auch wenn keiner der Protagonisten bei den mörderischen Anschlägen unmittelbar verletzt wurde, haben die Attentate sie alle in irgendeiner Weise getroffen. Auch Philippe, dessen Wohnung nur wenige Schritte von dem Ort des Terrors entfernt liegt.

"In Therapie", die französische Adaptation des israelischen Erfolgsformats "BeTipul", ist die erste Serie des Erfolgduos Eric Toledano und Olivier Nakache, das mit "Ziemlich beste Freunde" international bekannt wurde. Aus den Einzelschicksalen haben sie das Bild einer zerbrechlichen Nation gezeichnet, die mit den Anschlägen ein Trauma erlebte.

(S E R V I C E - www.arte.tv/de/videos/RC-020578/in-therapie/)