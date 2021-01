Lockdown-Kulturtipp: Ö1 feiert das "Jahrzehnt der Ozeane"

Auftakt des Jahresschwerpunkts in den "Hörbildern" am 16. Jänner

Ö1 widmet dem von den Vereinten Nationen weltweit ausgerufenen "Jahrzehnt der Ozeane" einen ganzjährigen Schwerpunkt. Im Jänner stehen unter anderem der Besuch einer fiktiven Hafenstadt im Jahr 2047, ein Bericht über ein Meeresschildkrötenprojekt in Brasilien sowie ein "Radiokolleg" über den "Patienten Meer" am Programm.

Den Auftakt machen am Samstag, den 16. Jänner, die "Hörbilder" (9.05 Uhr) mit dem Titel "Wandel war unsere einzige Chance". In der Zukunftsvision des Linzer Künstlerkollektivs "Time's Up" wird der Alltag von der Umweltverschmutzung dominiert. Wetterextreme und der Anstieg des Meeresspiegels führen zu neuen Migrationsbewegungen. Doch in der fiktiven Hafenstadt "Turnton" hat die Menschheit ihr Schicksal in die Hand genommen: Der Neoliberalismus wurde von der Gemeinwohlökonomie abgelöst, die Nutzung erneuerbarer Energien hat sich durchgesetzt, Reisepässe wurden abgeschafft.

Mit realen Projekten beschäftigt sich "Ambiente" (10.05 Uhr) am 17. Jänner: Das Reisemagazin besucht das Meeresschildkrötenprojekt Tamar an der brasilianischen Küste, die Inselwelt Thailands mit ihren Müllproblemen und das Reich der Fregattvögel auf der Karibik-Insel Barbuda. Außerdem widmet sich ein vierteiliges "Radiokolleg" von 18. bis 21. Jänner (jeweils um 9.05 Uhr) dem "Patient Meer" und "Klimawandel unter Wasser" ist Thema der "Dimensionen" am 18. Jänner (ab 19.05 Uhr).

(S E R V I C E - https://oe1.orf.at/ozeane)