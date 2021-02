Lockdown-Kulturtipp - Off Theater streamt "The.Heldenplatz.Thing"

Im Zentrum des Bernhard-Carpenter-Mash-ups steht ein Virus - Filmversion des Bühnenstücks aus dem Vorjahr am Freitag online

Da die Öffnung der Kulturspielstätten coronabedingt weiter auf sich warten lässt, bringt das Off Theater in Wien-Neubau nun "The.Heldenplatz.Thing" als adaptierte Filmversion unters Volk. Die Mash-up-Produktion - eine Verquickung von Thomas Bernhards Skandaldrama "Heldenplatz" und John Carpenters Horrorklassiker "The Thing" - wird am Freitag ab 20 Uhr via www.vimeo.com/offtheater als kostenloser Stream präsentiert.

Der Plot könnte kaum besser zur aktuellen Weltlage passen. Im Zentrum des Geschehens steht nämlich ein Virus. Und das Stück des auf wilde Theater-Film-Mischungen spezialisierten bernhard ensembles feierte ausgerechnet wenige Tage vor dem ersten Corona-Lockdown im März 2020 seine Premiere.

Da nun "traurige Gewissheit" bestehe, dass das Stück nicht mehr live gespielt werden könne, habe man sich entschlossen, einen Film daraus zu machen. Dabei unterstreicht man durchaus den Anspruch, mehr als einen abgefilmten Theaterabend zu bieten, wie das Off Theater verspricht.