Lockdown-Kulturtipp: Online-Auktion für Kinder in Beirut

Charity-Versteigerung mit Werken von rund 130 Künstlern ab Donnerstag

Sich im Lockdown nicht nur selbst Gutes tun kann man ab Donnerstag mit der Aktion "Artists for Chrildren": Bis zum 11. Dezember läuft die online stattfindende Charity-Kunstauktion für notleidende Kinder in Beirut. Ins Leben gerufen wurde das Hilfsprojekt von der Wiener Künstlerin Derya Allüsoglu Öcal, als Partner ist das Dorotheum Wien mit an Bord.

Angeboten werden Werke von rund 130 Künstlerinnen und Künstlern. Der Erlös kommt obdachlos gewordenen Kindern zugute, die nach der Explosion im Hafen von Beirut im August nun mit Nahrungsmitteln und Wasser versorgt werden sollen. Vor Ort wird die Beschaffung und Verteilung der Hilfsmittel durch den Partnerverein "artists for children Beirut" unter der Leitung des libanesischen Musikers Nader Mansour organisiert, wie es in der Ankündigung heißt.

Der Wert der zur Verfügung gestellten Kunstwerke wird auf rund Euro 280.000 geschätzt. Darunter finden sich Arbeiten von u.a. Bruno Gironcoli, Elisabeth von Samsonow, Josef Trattner, Eva Schlegel, Hans Kupelwieser oder Erwin Bohatsch.

(S E R V I C E - Infos zur Auktion unter https://artists-for-children.com/)