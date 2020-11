Lockdown-Kulturtipp: Online-Führungen und Hybrid-Schau im Kunstforum

Interaktive Rundgänge und virtuelle Salons zu "Gerhard Richter: Landschaft" - Kommende Ausstellung von Collagen der Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller "komplett hybrid geplant"

Vor dem Lockdown wollte man im Bank Austria Kunstforum die Ausstellung "Gerhard Richter: Landschaft" bis zur letzten Minute offenhalten - nämlich bis 2. November, 23.59 Uhr. Der Anschlag in der Wiener Innenstadt ließ an dem Abend nicht mehr an Kunstgenuss denken. Nun kann man sich online führen lassen: Morgen, Donnerstag (26.11.), sowie am 14. Jänner gibt es um 18 Uhr jeweils 45-minütige interaktive Rundgänge um 4,99 Euro. Anmeldung: www.cultour.digital/de/livestreams/.

Kostenlos ist dagegen der Besuch des virtuellen Salons von Kunstfigur Viktoria Pfefferstein, wo über die Werke der Schau geplaudert werden kann. Wegen der limitierten Teilnehmerzahl ist vorherige Anmeldung bei vermittlung@kunstforumwien.at allerdings obligatorisch. Die nächsten Termine sind 27. November, 8. Jänner und 5. Februar 2021 (jeweils 19-20 Uhr).

Als "erste Ausstellung, die komplett hybrid geplant ist" wird eine Ausstellung von Werken der in Berlin lebenden Schriftstellerin Herta Müller, der Literaturnobelpreisträgerin von 2009, angekündigt. Die Präsentation mit dem Titel "Wenn man spricht ist immer jetzt - sonst nicht" ist ab 9. Dezember zu sehen. Am Eröffnungstag ist im YouTube-Channel des Kunstforums sowohl ein in Berlin aufgezeichnetes Gespräch zwischen Kuratorin Bettina M. Busse und der Künstlerin als auch ein Rundgang durch die Ausstellung im tresor des Kunstforums mit Busse und ihrer Co-Kuratorin Veronika Rudorfer zu sehen.

Dazu gibt es eine von Annemarie Türk kuratierte Kurzvideo-Serie über die Wort-Bild-Collagen, die von der Dichterin seit über dreißig Jahren aus Zeitungs- und Magazinausschnitten sowie Bildern arrangiert werden. "Sie lässt sich von gefundenen Worten leiten und verbindet ihre einzigartige Sprache mit der jeweiligen Typografie wie auch mit Papierfärbungen und -mustern. Je nach Länge und Inhalt dauert die Arbeit an den Collagen mehrere Tage oder auch Wochen", heißt es in der Ankündigung.

Ob sich am 9. Dezember die Tresor-Türen auch real öffnen werden, hängt von den weiteren Anti-Covid-Maßnahmen der Bundesregierung ab. "Sobald Museen und Ausstellungshäuser in Österreich wieder geöffnet haben dürfen, wird sie auch live zu erleben sein", verlautet jedenfalls aus dem Kunstforum. Die Ausstellung läuft bis 14. Februar 2021.

(S E R V I C E - https://www.kunstforumwien.at)