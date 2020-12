Lockdown-Kulturtipp: Online-Premiere für Münchner "Superspreader"

Residenztheater bringt neues Stück von Albert Ostermaier auf Zoom heraus

Für Theater in Deutschland heißt es nach der Verlängerung des Lockdowns bis zum 20. Dezember weiter warten. Daher setzt das Münchner Residenztheater sein Online-Programm "Resi sendet" bis Ende des Jahres fort. Am 1. Dezember wartet man mit der Premiere von "Superspreader" auf: Das neue Stück von Albert Ostermaier findet auf der Plattform Zoom statt.

In der von Nora Schlocker inszenierten Produktion spielt Ensemblemitglied Florian Jahr live in einer Theatergarderobe für 15 Online-Zuschauer. Ostermaier entwerfe in seinem jüngsten Theatertext "ein düster schillerndes Panorama unserer jüngsten Gegenwart und schließt religiöse Apokalypsefantasien mit Visionen des Science-Fiction-Kinos kurz", heißt es in der Ankündigung. "Superspreader" sei eine "sprachwandlerische Tour de Force durch exotische Märkte, vorbei an Tierhäuten, Schuppen und Krallen, in Schlachtbetriebe und deren Elendsquartiere, durch überlastete Intensivstationen und kollabierende Börsen mit der alpinen Bergbahn in das Dante'sche Inferno der Pandemie".

(S E R V I C E - "Superspreader" von Albert Ostermaier am Münchner Residenztheater, Premiere am 1. Dezember, 19.30 Uhr auf Zoo, Tickets und Infos über weitere Termine unter https://www.residenztheater.de/stuecke/detail/superspreader)