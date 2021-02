Lockdown-Kulturtipp: ORF-Schwerpunkt zur "Mystik in den Religionen"

Von 20. Februar bis 21. März in Ö1, ORF 2 und auf religion.ORF.at

Passend zur gerade begonnenen Fastenzeit widmet sich der ORF in einem neuen Multimediaprojekt der "Mystik in den Religionen". Das von Kerstin Tretina koordinierte und am morgigen Samstag startende Vorhaben verknüpft TV-, Radio- und Onlineangebote, wobei die Beiträge laut Aussendung "nicht nur Einblicke in heute mitunter oft versteckte spirituelle Strömungen geben, sondern auch zum Nachdenken und Überdenken von konstruierten religiösen Gegensätzen und Feindbildern anregen".

Den Auftakt markiert die vierteilige "Tao"-Reihe auf Ö1, die Judentum, Christentum, Islam und indische Religionen in den Fokus rückt und zeitgleich auch als CD in der Edition Ö1 veröffentlicht wird. Am 23. Februar steht im Rahmen von "kreuz und quer" (22.35 Uhr, ORF 2) der von Tobias Dörr gestaltete Film "Der Weg der Mystik" am Programm, während Carola Timmels Doku "Wüstenmütter" am 28. Februar (9.05 Uhr, ORF 2) die titelgebenden Protagonistinnen von der Spätantike bis ins heutige Ägypten begleitet. Neben vielen weiteren Radio- und Fernsehformaten wird der bis 21. März laufende Schwerpunkt zudem durch Beiträge auf https://religion.ORF.at ergänzt.

(S E R V I C E - Übersicht über das Angebot unter https://religion.orf.at/stories/3204799/)