Lockdown-Kulturtipp: Prachthandschrift für die Adventzeit in der ÖNB

Nationalbibliothek bietet "Das besondere Objekt" online an

Weihnachtsstimmung kommt auf der Website der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) auf: Dort präsentiert man im Rahmen der Reihe "Das besondere Objekt" eine Prachthandschrift für die Adventzeit. Zu sehen ist eine farbenfrohe Illustration aus einem kostbaren Gebetbuch aus dem 16. Jahrhundert. Darüber hinaus gibt man in einem Video Einblick in das "Meisterwerk aus Florenz".

Das Gebetbuch wurde in Florenz am Anfang des 16. Jahrhunderts für ein Mitglied der Familie Mendoza de la Vega-Guzmán hergestellt. Eine der Illustrationen stellt dem kleinformatigen Bild der Geburt Christi eine ganzseitige, prächtig ausgeführte Darstellung der Verkündigung an Maria gegenüber. Nach Ende des Lockdowns kann die Originalhandschrift dann bis zum 10. Jänner im Prunksaal besichtigt werden.

Mit der Reihe "Das besondere Objekt" zeigt die Nationalbibliothek Highlights aus ihren Beständen, die aus konservatorischen Gründen nur sehr selten präsentiert werden können. Ausgewählt werden die jeweiligen Objekte online vom Publikum, bevor sie dann zwei Monate - begleitet von einem Expertenvortrag - im Prunksaal ausgestellt werden. Der coronabedingt ins Netz verlegte Vortrag zu dem Gebetbuch der Familie Mendoza de la Vega-Guzmán stammt von Katharina Kaska und steht als Video bereit. Darüber hinaus befasst sich ein Beitrag im Forschungsblog mit der Handschrift.

S E R V I C E - Experten-Blog und Video unter https://www.onb.ac.at/news-einzelansicht/ein-meisterwerk-aus-florenz -1)