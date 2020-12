Lockdown-Kulturtipp: Rabenhof streamt "Sonny Boys" und startet Rakete

Produktion aus 2016 als Silvester-Special ab 30. Dezember abrufbar - Werner Gruber steuert Baueinleitung für eine Indoor-Silvester-Rakete bei

"Hier verschwimmen Realität und Fiktion in köstlicher Weise", hieß es 2016 in der APA-Kritik über den Broadway-Klassiker "Sonny Boys" in der Rabenhof-Version mit Christoph Grissemann, Dirk Stermann und Magda Kropiunig. Neil Simons Stück wurde in dieser Bearbeitung konsequent als Rahmenhandlung verwendet, die Grissemann und Stermann als altes Komiker-Duo wieder zusammenführt. Nun gibt es ein Wiedersehen.

Als Silvester-Special steht die damalige Produktion, in der auch Matthias Hartmann und Peter Rapp Gast-Auftritte haben, ab 30. Dezember für 72 Stunden kostenlos als Stream auf der Website www.rabenhof.at zur Verfügung. Zudem habe Rabenhof-Ober-Physikus Werner Gruber "einen ganz besonderen Neujahrs-Gruß vorbereitet, um 2020 stilgemäß in den A... zu treten und das kommende Jahr endlich zu begrüßen", heißt es in der Ankündigung: Geboten wird die Baueinleitung für eine pipifeine legale Silvester-Indoor-Rakete.