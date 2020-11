Lockdown-Kulturtipp: Riccardo Muti dirigiert Konzerte im Streaming

Als Abschluss des Ravenna Festivals

Der italienische Dirigent Riccardo Muti reagiert auf den Kultur-Stillstand in Italien und dirigiert zwei Konzerte im Streaming. Am kommenden Sonntag (22.) sowie am 29. November wird der Maestro im Theater Alighieri in der norditalienischen Stadt Ravenna, in der er lebt, sein Jugendorchester "Luigi Cherubini" dirigieren. Die Konzerte werden um 11 Uhr auf der Webseite ravennafestival.live gestreamt.

Am kommenden Sonntag steht Schuberts Symphonie n.3 und die Symphonie n.7 ("Unvollendete") auf dem Programm. Mit der "Unvollendeten" hatte das Cherubini-Orchester 2005 debütiert. Am 29. November ist dann ein Konzert mit Musik von Puccini und Verdi geplant.

Das doppelte Konzert gilt als Abschluss der 31. Ausgabe des Ravenna Festivals. Damit reagiert Muti auf den Kultur-Stillstand in Italien, wo Theater, Opernhäuser und Konzerthallen seit dem 26. Oktober geschlossen sind. Muti musste eine Tournee mit dem Cherubini-Orchester absagen. Der Maestro soll am 1. Jänner 2021 das Neujahrskonzert in Wien dirigieren.