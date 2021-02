Lockdown-Kulturtipp - Sargfabrik spielt "Beethoven - aber anders"

Zeitgenössische Annäherungen an das Werk des Meisterkomponisten als Videostream-Konzerte am Montag und Dienstag

Das Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven ist mit Ende 2020 ausgelaufen. Das hindert die Wiener Sargfabrik aber nicht daran, sich dem Meisterkomponisten mit zwei Konzertveranstaltungen am Montag und Dienstag (1./2. März) zu nähern. Die Abende - sie mussten im Vorjahr wegen Corona abgesagt werden - werden vom Beethoven Pocket Orchestra unter dem Motto "Beethoven - aber anders" bestritten. Das Publikum muss freilich mit einem Videostream vorliebnehmen.

Für die Aufführungen unter der Orchesterleitung von Christoph Cech, die jeweils um 19.30 Uhr starten, haben sich junge und etablierte Komponistinnen und Komponisten aus allen Musikgenres - von Jazz und Pop über World Music und zeitgenössische Klassik - mit dem Werk des Giganten auseinandergesetzt. Am ersten Abend sind etwa Amir Abbas Ahmadis "*1770" oder Judit Vargas "Variazioni con Tema (I. Beethoven is Fading Away, II. Beethoven is Angry, III. Beethoven is Dead)" zu hören. Der zweite Abend enthält u.a. die Stücke "Teufelsmühle - 60 Bohnen" von Dominik Leitner, Georg Vogels "Vermittlersäure" und Ralph Mothwurfs "SCHAM&BLEI, Warum schaut der Beethoven so traurig?".

Die Sargfabrik bittet um einen "virtuellen Eintritt" für die Videostreams. Damit würden Künstlerinnen und Künstler bzw. das Projekt unterstützt. Die Kontodaten und - zeitnah vor Konzertbeginn - der Link zum Stream finden sich auf der Website.

(S E R V I C E - www.sargfabrik.at)