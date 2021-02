Lockdown-Kulturtipp - Schweizer Museen laden zur virtuellen Begehung

"Digitales Wochenende" bietet mit 15-minütigen Clips Einblicke in Ausstellungen - Als Vorgeschmack auf Wiedereröffnung dank Corona-Lockerungen am 1. März

Am 1. März werden in der Schweiz die Anti-Corona-Maßnahmen gelockert und damit auch Museumsbesuche wieder möglich. Ausgewählte Häuser laden aber schon am Samstag und Sonntag im Rahmen eines "Digitalen Wochenendes" zu virtuellen Vorab-Begehungen. In zehn- bis 15-minütigen Videos bieten sie einen Einblick in die Ausstellungen, die ab der Wiedereröffnung zu sehen sein werden.

Initiiert wurde das Projekt von Facebook. Insofern werden die teilnehmenden Institutionen ihre Clips auf ihren jeweiligen Profilen veröffentlichen. An der Aktion beteiligen sich das Verkehrshaus Luzern, das Technorama in Winterthur, das Bernische Historische Museum, das Zürcher Museum Rietberg, das Kunstmuseum Basel sowie das Museum für Gestaltung Zürich.

(S E R V I C E - https://kunstmuseumbasel.ch/, https://www.bhm.ch/de, https://rietberg.ch/)