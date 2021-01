Lockdown-Kulturtipp - "Station Rose" präsentiert Quarantänetagebuch

Zwei neue Folgen der ORF-III-Videokunstreihe "Digital Art Diary"am 16. Jänner

Das Künstlerduo Elisa Rose und Gary Danner - auch bekannt als "Station Rose" - präsentiert am 16. Jänner zwei Folgen seines Quarantänetagebuchs. Die beiden 15-minütigen Episoden der Videokunstreihe "Digital Art Diary" werden ab 8.35 Uhr in ORF III ausgestrahlt. Das Duo lässt darin Momente des Lockdown-Lebens auf eine Liveperformance bei der "Parallel Vienna", die im September stattfand, treffen, kündigte der ORF an.

Das sogenannte Social Distancing erkunden die Medienkünstlerin und der Komponist dabei nicht zum ersten Mal. Bereits in den 1990er Jahren durchlebten sie in ihrem Frankfurter Studio in Selbstversuchen das "Digital Cocooning", das sie 2020 im Zuge der Produktion ihres "Digital Art Diary" wiederbelebten.