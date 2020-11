Lockdown-Kulturtipp: styriarte bietet Konzert-Stream von "Telemannia"

Film statt Live-Musik - Georg Gratzer und Klemens Bittmann spielen Barock bis modern - Am Samstag

"The Show Must Go On(line)" heißt es derzeit im Hause styriarte, wo man Filme von jenen Konzerten produziert, die dem Lockdown im November zum Opfer fielen. Da der Konzertsaal nicht bespielt werden darf, trafen sich die Musiker Georg Gratzer und Klemens Bittmann im styriarte-Studio, und zeichneten ihr Telemannia-Projekt auf, das am Samstag (14.11.) um 17.30 Uhr unter https://styriarte.com/streaming zu sehen sein wird.

Das Konzert mit Musik, die sich vom Barock in die Gegenwart entwickelt, hätte im Meerscheinschlössl stattfinden sollen, nun kann man es zumindest online erleben. Die Besitzer von Karten können gratis zuschauen, alle anderen werden um eine Spende zugunsten "Hunger auf Kunst und Kultur" gebeten.

Auch einige Programme der heurigen styriarte sind nach wie vor als Stream zugänglich.