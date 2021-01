Lockdown-Kulturtipp - Tanz mit der Muse: Neuer Kurzfilm von Elis Noa

Clip des Wiener Popduos als optisches Pendant zum Debütalbum "What Do You Desire?" - Neues Material für Herbst angekündigt

Mit "What Do You Desire?" hat das Wiener Duo Elis Noa vergangenen Sommer eines der spannendsten Debütalben des Jahres vorgelegt, nun ergänzen Sängerin Elisa Godino und Aaron Hader ihr Electropopuniversum um eine (weitere) optische Komponente: Mit dem gleichnamigen Kurzfilm werden das Debüt sowie darum kreisende Erkenntnisse visuell in Szene gesetzt. Zusammengearbeitet haben die beiden dafür mit Regisseur Eric M. Weglehner.

Herausgekommen ist ein rund fünf Minuten langer, sehr stimmungsvoller Streifzug durch lichtdurchflutete Räume oder das satte Grün des Waldes. Untermalt von zwei Stücken der Platte ("Try To Catch Me" und "Take My Hand") wird der Tanz mit der Muse vor Augen geführt, spricht Godino zentrale Textstellen ihrer Songs nach und entsteht so ein beizeiten meditativ wirkende Erweiterung der Musik, wenn Bild, Klang und Wort Hand in Hand gehen.

Auch an neuem Material arbeiten Elis Noa bereits, ein zweites Album wurde für den Herbst angekündigt. Und am 21. April spielt das Duo im Wiener Konzerthaus - so es Corona zulässt.

(S E R V I C E - www.youtube.com/watch?v=nLCsZlYXdE4&feature=youtu.be)