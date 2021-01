Lockdown-Kulturtipp: Terezia Mora plaudert via Zoom mit Publikum

Chamisso-Preis für Schriftstellerin Terezia Mora Die deutsch-ungarische Schriftstellerin Terezia Mora erhält in diesem Jahr den Adelbert-von-Chamisso-Preis. Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung der Robert-Bosch-Stiftung wird der 38-Jährigen am 4. März in München überreicht, teilte die Stiftung am Dienstag in Stuttgart mit.