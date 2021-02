Lockdown-Kulturtipp - Theater Phönix bringt Uraufführung als Stream

"Winnetou eins bis drei" feiert am 19. Februar im Netz Premiere

Das Linzer Theater Phönix geht angesichts der Unmöglichkeit, Premieren auf die reale Bühne zu bringen, neue Wege und zeigt die nächste Uraufführung online: "Winnetou eins bis drei" von Erik Etschel und Lisa Fuchs war für November geplant, nun hat es Regisseur Etschel aufgenommen und filmisch bearbeitet. Das Stück wird am 19. Februar um 19.00 Uhr als Video-on-Demand über das Streaming von oeticket veröffentlicht und soll bis 21. März verfügbar sein.

Erik Etschel und Lisa Fuchs lassen in dem collagenartigen Theaterabend Old Shatterhand und Winnetou auf Lex Barker und Pierre Brice treffen. Im Zentrum steht aber Karl May, Selbstdarsteller und Pionier der alternativen Fakten. Tickets für die Online-Aufführung kosten neun Euro.

(S E R V I C E - Verkauf ab 15. Februar via Link über www.theater-phoenix.at, FAQ zum Streaming über oeticket: https://service.oeticket.com/oeticket-streaming/)