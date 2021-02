Lockdown-Kulturtipp: VBW sprechen mit ihren Stars über das Musical

Musical-Intendant Struppeck begrüßt wöchentlich die Stars aus "Cats" zum privaten Gespräch

Getanzt wird bei den Vereinigten Bühnen Wien derzeit wie in allen Häusern ob der Coronasperren nicht. Aber gesprochen. So startet die VBW-Musicalsparte am heutigen, Freitag, Abend (18 Uhr) ein neues Musical-Talkformat. So begrüßt Musicalintendant Christian Struppeck unter dem Label "#WeAreMusical: Talk Time" Stars aus der aktuellen "Cats"-Produktion zum Gespräch auf der Bühne des Ronachers. Dabei möchte man einen privaten Einblick in das Leben in Zeiten des Lockdowns geben.

Und ganz unmusikalisch geht es dann bei der wöchentlichen "Talk Time" auch nicht zu, verabschiedet sich doch jeder Gast mit einer persönlichen Version seines Lieblings-VBW-Musicalsongs. Den Vorreiter macht Dominik Hees, der bei "Cats" den "Rum Tum Tugger" gibt. In den Folgewochen sind dann etwa Ana Milva Gomes oder Barbara Obermeier angekündigt.

(S E R V I C E - www.musicalvienna.at)