Lockdown-Kulturtipp - Vier "Live@RKH"-Konzerte und Musalek im Stream

Archivkonzerte von Garish, Yasmo und die Klangkantine, den Sofasurfers und Scheibsta & die Buben vom 25. bis 29. Jänner abrufbar - "Auf eine Melange mit Musalek" vom 1. bis 5. Februar

Das Radiokulturhaus des ORF kredenzt vom 25. bis 29. Jänner vier Archivkonzerte seiner Reihe "Live@RKH" im Videostream. Den Auftakt macht heute die Indie-Pop-Band Garish, darauf folgen Rapperin Yasmo und die Klangkantine (26.), am 28. Jänner steht Elektronisches von den Sofasurfers am Programm, und zum Abschluss am 29. Jänner sind schließlich Scheibsta & die Buben zu sehen.

Einen weiteren Programmschwerpunkt setzt man im RKH von 1. bis 5. Februar: Dann ist eine Auswahl von "Auf eine Melange mit Musalek" mit dem ärztlichen Leiter des Anton Proksch Instituts und des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien und Berlin, Michael Musalek, zu sehen. Die Themen: "Krisen und ihre Bewältigungsstrategien" (1.2.), "Beziehungen in der Krise und Krisen in der Beziehung" (2.2.), "Psychische Gesundheit - Total Mental Well-Being" (3.2.), "Lebenskunst - auf dem Weg zur Kosmopoesie" (4.2.) und "Begegnungen und Vergegnungen in unserer Zeit" (5.2.).

(S E R V I C E - https://radiokulturhaus.orf.at)