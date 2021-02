Lockdown-Kulturtipp: "Volltext" startet Online-Serie "Hier und Heute"

Wöchentlich neue "literarische Positionen, Lebens- und Denkentwürfe" von Röggla über Rosei bis zu Streeruwitz und Stadler

Nicht nur Kinos und Theater bleiben nach wie vor verwaist, sondern auch die Literaturhäuser. Ab Freitag kann man sich dennoch mit "literarischen Positionen, Lebens- und Denkentwürfen" auseinanderzusetzen: Mit "Hier und Heute - Positionen österreichischer Gegenwartsliteratur" startet die Literaturzeitschrift "Volltext" eine neue Online-Serie mit heimischen Autorinnen und Autoren von Kathrin Röggla über Peter Rosei und Franzobel bis hin zu Marlene Streeruwitz.

Wöchentlich erscheint ein neuer Text auf der Website von "Volltext", zusätzlich wird ein kostenloser Newsletter an Abonnenten im gesamten deutschen Sprachraum verschickt. Ein Teil der Texte soll zudem in der Printausgabe erscheinen. Ermöglicht und realisiert wird das Projekt in Kooperation von "Volltext" und der IG Autorinnen Autoren mit Unterstützung der Kulturabteilung der Stadt Wien sowie der Bereitstellung von Spendengeldern, die laut Aussendung die im Vorjahr vom Rabenhof Theater und FM4 veranstaltete Marathonlesung von Albert Camus' "Die Pest" lukrierte. Ediert und redaktionell betreut wird die Serie von IG-Geschäftsführer Gerhard Ruiss, "Volltext"-Herausgeber Thomas Keul und dem Publizisten und Dramaturgen Claus Philipp.

Als erster Beitrag erscheint morgen, Freitag (19. Februar), ein Essay von Kathrin Röggla unter dem Titel "Man kann es nur falsch machen. Die sieben Todsünden der Literatur", weitere Texte kommen in den folgenden Wochen von u.a. Peter Rosei ("Gestern und Übermorgen oder Geschichte einer Geschichte"), Marlene Streeruwitz ("Bettys Monolog"), Franzobel ("Die Säuberung") oder Anna Maria Stadler ("FOAM").

"So wie schon bei der 'Pest'-Lesung, in der nicht zuletzt das Nebeneinander von prominenten und weniger bekannten Rezitatoren ein Abbild der österreichischen Kultur und Gesellschaft im Lockdown ergab, soll sich in 'Hier und Heute' eine überraschende, lebendige Abfolge von literarischen Positionen, Lebens- und Denkentwürfen ergeben", so die Herausgeber. Eine spätere Gesamtpublikation der Serie als Anthologie in Buchform ist geplant.

(S E R V I C E - https://volltext.net/hier-und-heute/)