Lockdown-Kulturtipp: Vortrag und Buch zu Rubens' "Gewitterlandschaft"

Ergebnisse der Forschung rund um Restaurierung des Meisterwerks - Online-Vortrag von Rubens-Expertin am heutigen Donnerstag

Derzeit gibt es zwar mehr Schneestürme als Gewitter, aber dank einer neuen Publikation des Kunsthistorischen Museums (KHM) kann man sich schon mal wieder auf das sommerliche Wetterphänomen einstimmen: Mit "Die große Gewitterlandschaft von Rubens" erscheint ein Buch, das den Restaurierungsprozess des Gemäldes sowie die dabei gewonnenen Erkenntnisse umfangreich darstellt. Das Meisterwerk selbst war nach der Restaurierung bereits 2017 in der Rubens-Ausstellung zu sehen.

Pünktlich zum Erscheinen gibt Rubens-Expertin Gerlinde Gruber am heutigen Donnerstag (18 Uhr) in einem Online-Vortrag Einblicke in Rubens' Quellen der Inspiration für das Werk. "Die Wiener 'Gewitterlandschaft' mit Jupiter, Merkur, Philemon und Baucis gehört zu Peter Paul Rubens' (1577-1640) größten und dramatischsten Landschaftsbildern", heißt es in der Ankündigung. "Offenbar zu seinem Vergnügen geschaffen, befand sich die 'Gewitterlandschaft' bis zum Tod des Malers in seinem Besitz." Wie die Restaurierung gezeigt habe, hat Rubens das Gemälde mehrfach verändert und erst zum Schluss die Geschichte von Philemon und Baucis eingefügt.

(S E R V I C E - "Die große Gewitterlandschaft von Rubens. Anatomie eines Meisterwerks", hrsg. von Gerlinde Gruber und Elke Oberthaler, 128 Seiten, 30,80 Euro. Infos unter https://shop.khm.at/, Zoom-Vortrag um 18 Uhr unter https://us02web.zoom.us)