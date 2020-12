Lockdown-Kulturtipp: Weihnachtshörspiel von Grazer Next Liberty

"Christkind und Elch" ist auf der Website des Theaters ab Samstag gratis abrufbar

Um speziell den Kindern die Zeit im Advent zu verkürzen, hat das Grazer Kinder- und Jugendtheater Next Liberty ein Hörspiel im Angebot: "Christkind und Elch oder Wie Wünsche in Erfüllung gehen" von Martin Niederbrunner in der Fassung von Dagmar Stehring kann gratis über die Website des Theaters https://nextliberty.buehnen-graz.com/stuecke/christkind-und-elch/ abgerufen werden. Es wird in drei Teilen ab 5. Dezember online gestellt.

Die Geschichte handelt vom Christkind, das den Vorweihnachtszeit-Wecker überhört und beinahe das große Fest verschläft. Kurz vor dem Heiligen Abend kommt zufällig der Vertreter-Elch Rudi vorbei und erweist sich als ausgezeichneter Wunsch-Erfüller-Gehilfe und außerdem als perfekter Christkind-Ausstatter. Musik und Sounddesign stammen von Maurizio Nobili.