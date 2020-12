Lockdown-Kulturtipp: Wiener Blond singen "Bis in der Früh"

Musikduo präsentiert sein neues Album live aus dem Radiokulturhaus

Der Schlaf begegnet dem Hörer oft auf dem neuen Album von Wiener Blond. Vom Opener, in dem das Duo seine namensgebende Heimatstadt begrüßt ("Guten Morgen Wien"), bis zum elektronisch unterfütterten Dialektohrwurm "Ned schlofn". Passenderweise singen Verena Doublier und Sebastian Radon somit "Bis in der Früh" und stellen ihr derart betiteltes, drittes Album heute Abend live im Radiokulturhaus vor - klarerweise per Livestream.

Denn coronabedingt muss auf Publikum nach wie vor verzichtet werden. Dem fehlenden Musikgenuss verhilft die "extralive"-Videoreihe des ORF-Radiokulturhaus Abhilfe, wobei es nun an Wiener Blond ist, für wippende Fußspitzen und nickende Köpfe zu sorgen. Mit Songs wie dem locker-flockigen "Palawa mi" oder dem textlich wie rhythmisch gleichermaßen gewitzten "Schnackerl" sollte das allerdings ein Leichtes sein. Los geht es um 20.00 Uhr.

(S E R V I C E - www.wienerblond.at; https://radiokulturhaus.orf.at)