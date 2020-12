Lockdown-Kulturtipp: Wiener Kriminacht in Brüssel als Onlineevent

Wien-Haus in der EU-Hauptstadt streamt am 7. Dezember Lesung von Gerhard Langer

Eine Wiener Kriminacht in Brüssel zu feiern, erscheint seit jeher ein ungewöhnliches Ansinnen - aber eines, dass das Verbindungsbüro der Stadt Wien in der europäischen Hauptstadt seit Jahren umsetzt. Und dann kam Corona. Von den virenbedingten Einschränkungen haben sich die Organisatoren jedoch nicht bremsen lassen, sondern stattdessen eine Onlinevariate der "Wiener Kriminacht in Brüssel" entworfen - die nun auch Nicht-Brüsselern die Möglichkeit zur Teilnahme bietet.

Am Montag (7. Dezember) ab 18.30 Uhr ist der Livestream aus dem Wien-Haus freigeschaltet, zu dem auch der Salzburger Autor Gerhard Langer geladen ist, der hinter dem fiktiven Wiener Ermittler Michael Winter ("Gnädig ist der Tod") steht. Langer liest aus seinem neuen Buch "Eitel ist der Tod", Winters neuem Fall. So bietet man nach den pandemiebedingten Einschränkungen des Veranstaltungskalenders im Jahreslauf des Wien-Hauses immerhin einen würdigen Abschluss für das Coronajahr.

(S E R V I C E - https://virtual-meeting.at)