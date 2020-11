Lockdown-Kulturtipp: Wiener Philharmoniker versüßen Wartezeit doppelt

Mit den Konzerten ist es für die Klassikfreundin und den Philharmonikerfan einstweilen wieder vorbei: Einerseits ist das heimische Konzertleben lockdownbedingt auf Null heruntergefahren, andererseits tourt das Spitzenorchester derzeit gerade unter Quarantänebedingungen durch Japan. In der Zwischenzeit kann man sich dafür gleich mit zwei neuen Einspielungen über die triste Phase hinwegtrösten.

So liegt nun die Aufnahme des Sommernachtskonzert 2020 vor, das die Wiener Philharmoniker bereits unter dem Corona-Stern auf die Beine stellen mussten. So hatte man das Event zunächst auf Mitte September verschoben und konnte dann doch nur vor einigen handverlesenen Gästen im Schlosspark von Schönbrunn spielen, während die Mehrheit das vormaligen Massenevent am Fernseher verfolgen konnte.

Dieses Erlebnis können Klassikfreunde nun wiederholen, liegen doch Bluray und DVD vor (Sony), möchte man nochmals Jonas Kaufmann neben den von Valery Gergiev geführten Musikern persönlich sehen, wenn er Kalmans "Wenn es Abend wird" oder Sieczynskis "Wien, du Stadt meiner Träume" schmettert. Und für diejenigen, die das Programm, das darüber hinaus aus Werken wie der Strauss'schen "Rosenkavalier"-Suite oder Maurice Jarres "Doctor Zhivago"-Suite bestand, nur hören wollen, für die gibt es auch die CD (Sony Classical).

Und dann gehen die Philharmoniker zugleich mit einem anderen Großprojekt an den Start - einem neuen Zyklus aller Bruckner-Symphonien mit Dirigent Christian Thielemann. Auf das geplante Liveerlebnis im Goldenen Saal des Musikvereins am 28. und 29. November mit der 3. Symphonie muss das Publikum verzichten, auch wenn dafür geplant ist, das zuschauerfreie Konzert aufzuzeichnen. Am 1. und 2. Dezember haben Bruckner-Fans nach jetzigem Stand noch im Konzerthaus die Chance, die Philharmoniker hierbei auch live zu erleben.

In jedem Falle kann man bereits vorhören. Allerdings nicht mit der 3. Symphonie, sondern gleich mit der 8. und somit der längsten und vermutlich komplexesten des Bruckner-Kanons. Thielemann nimmt das Werk, mitgeschnitten beim Abonnementkonzert im Oktober 2019, nicht gemächlich, aber doch getragen, setzt auf lange Bögen, nicht den wilden Ausbruch. Der 61-Jährige schafft es durchaus dabei, die Spannung zu halten, präsentiert das 1892 uraufgeführte Werk aber zugleich als das, was es ist: ein gereiftes Alterswerk, in dem der damals knapp 70-jährige Bruckner zugleich einige Neuerung aufgriff. Dafür hat Thielemann auf eine Mischfassung zurückgegriffen, die die Erstfassung und die Zweitdeutung der Symphonie vereint.