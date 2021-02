Lockdown-Kulturtipp: Wiener Vorlesung von Philipp Blom

Heute Abend live aus dem Rabenhof

Die Wiener Vorlesungen wollen sich 2021 mit der Frage "Und wo stehen wir jetzt?" beschäftigen. Dabei soll nicht nur das Spannungsverhältnis von Individuum und Gesellschaft, sondern auch die Selbstreflexion in der Corona-Zeit in den Mittelpunkt gestellt werden. Den Anfang macht heute, Dienstag, der Historiker Philipp Blom. Im Rabenhof spricht er mit Sonja Kato zum Thema "Macht euch die Erde untertan – Aufstieg und Fall einer Idee".

Die Veranstaltung ist um 19 Uhr live auf W24 und via Facebook (https://www.facebook.com/WienerVorlesung) abrufbar. "Gerade jetzt müssen wir Wissenschaftsvermittlung einfach und für alle zugänglich gestalten. Die Umstellung auf ein digitales Veranstaltungsformat ermöglicht einem noch größeren Publikum, an gesellschaftlichen Diskursen teilzuhaben", so die Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) in einer Aussendung.

(S E R V I C E - https://vorlesungen.wien.gv.at/site/philipp-blom/ )