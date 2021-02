Lockdown-Kulturtipp: Wohnzimmerkonzert bringt Walzerseligkeit

Wiener Symphoniker laden heute zum Streamingkonzert mit den Wiener Sängerknaben

Das heutige Wohnzimmerkonzert der Wiener Symphoniker aus dem Großen Saal des Wiener Konzerthauses soll faschingsbedingt für "heitere Walzerseligkeit" sorgen: In der elften Folge der Mitte November begonnenen Reihe steht der Schweizer Dirigent Lorenzo Viotti am Pult. Der 30-Jährige ist Chefdirigent des Orquestra Gulbenkian in Lissabon und soll Mitte Juni ein Symphoniker-Konzert mit frühen Symphonien Mahlers und Beethovens leiten.

Heute, Freitag, steht neben der Ouvertüre zu Franz Lehárs Operette "Die Lustige Witwe" Tanzmusik aus der Feder von Johann Strauss Sohn und Josef Strauss sowie Maurice Ravels "La Valse" auf dem Programm. Mit dabei sind auch die Wiener Sängerknaben. Axel Brüggemann moderiert. Gestreamt wird um 20.15 Uhr auf der Facebook-Seite der Wiener Symphoniker https://www.youtube.com/wienersymphoniker und auf der Website www.wienersymphoniker.at.