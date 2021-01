Lockdown-Kulturtipp: "Years and Years" zeigt eine Welt im Wandel

Von HBO und BBC produzierter Sechsteiler auf ZDFneo zu sehen

Wenn die Welt aus den Fugen gerät, ist guter Rat teuer: In der Miniserie "Years and Years" sind es besorgniserregende Entwicklungen, populistische Politiker und der unaufhaltsame technologische Fortschritt, auf die sich die britische Familie Lyons einstellen muss. Doch diesmal hat der (fiktionale) Wahnsinn auch Konsequenzen, behandelt die Produktion von BBC und HBO doch eine Zeitspanne von 15 Jahren. Zu sehen heute auf ZDFneo.

Beginnend im Jahr 2019, erfährt man allen voran, wie die Politikerin Vivienne Rook (Emma Thompson) die Gesellschaft Großbritanniens auf einen alles mit sich reißenden Wandel einstimmt - und das mit nicht gerade lauteren Mitteln. Das Wechselspiel zwischen gesellschaftspolitischen Veränderungen und den Auswirkungen auf jedes einzelne Familienmitglied macht den Reiz der von Russell T Davies ("Queer as Folk") erdachten Serie aus, die die einzelnen Schicksale bis 2034 nachzeichnet. Alle sechs Folgen sind heute ab 20.15 Uhr zu sehen, ab morgen ist "Years and Years" dann in der ZDF-Mediathek abrufbar.

(S E R V I C E - www.zdf.de)