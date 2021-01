Lockdown-Kulturtipp: "Zoom"-Führung von Galeristin Schwarzwälder

Daniel Knorrs Ausstellung "Canvas Sculptures" ist derzeit nur virtuell zu sehen

Seit November läuft die Ausstellung "Canvas Sculptures" des in Bukarest geborenen und in Berlin lebenden documenta- und Biennale-Teilnehmers Daniel Knorr in der Galerie Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder. Derzeit müssen auch Galerien coronabedingt geschlossen haben. Deshalb lädt die Galeristin für Freitag (22.1.), 18 Uhr zu einem von ihr geführten "Live Walk-Through" durch die Ausstellung mit dem Künstler. Geführt wird via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82680761871

Die Ausstellung zeigt drei Werkgruppen, in denen Malerei mit einer speziellen Technik von der Leinwand abgelöst wird und dadurch frei im Raum geformt und gefaltet werden kann. Die Objekte weisen in der Herstellung starke gesellschaftliche und politische Bezüge auf und überraschen durch ihre extreme Farbigkeit. Am Samstag (23.1.) wird auf Englisch geführt: https://us02web.zoom.us/j/85947119803