Lockdown-Kulturtipp: Zwei Literaturnobelpreisträgerinnen im Gespräch

Swetlana Alexijewitsch und Herta Müller im Berliner Maxim Gorki Theater - Livestream am Donnerstag

Zwei Literaturnobelpreisträgerinnen im Gespräch zu erleben, diese Gelegenheit hat man am Donnerstag (25.2., 19.30 Uhr): Swetlana Alexijewitsch und Herta Müller begegnen einander im Berliner Maxim Gorki Theater auf der Bühne und sprechen miteinander darüber, "wie Geschichte neu geschrieben werden kann und wie aus einer Praxis des Widerstands eine Sprache der Hoffnung wird".

Die von Jens Bisky moderierte und auf Deutsch und Russisch mit Simultanübersetzung ins Englische abgehaltene Veranstaltung ist Teil des Festivals "Re:Writing the Future" und wird auf rewritingthefuture.org live gestreamt. Danach werden online Aufzeichnungen (auf Deutsch, Russisch und Englisch) als Video bereitgestellt.

Swetlana Alexijewitsch, 1948 in der Ukraine geboren und in Weißrussland aufgewachsen, erhielt 2015 den Nobelpreis für Literatur. Herta Müller wurde 1953 in Nitzkydorf/Rumänien geboren und lebt seit 1987 als Schriftstellerin in Berlin. Der Literaturnobelpreist wurde ihr 2009 zuerkannt.